أبرز فائدتان صحيتان لسمك التونة
يعتبر تناول الأسماء أمر صحي، كما أن التونة من أكثر الأطعمة المنتشرة في جميع أنحاء العالم، فهي مصدر جيد للبروتينات والأحماض الدهنية، كما أنها غنية بأوميجا 3 وفيتامين ب، لذلك إليكِ أهم فوائد التونة:
1. يعزز الدورة الدموية:
تقوي الكميات الكبيرة من الحديد وفيتامين “ب ” خلايا الدم، كما يعزز الحديد الدورة الدموية ويحسن أكسدة أعضاء الجسم ويضمن الأداء الأمثل.
2: يقلل من الاكتئاب :
يعتبر تناول التونة من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع له فعالية كبيرة، وذلك نتيجة بحث علمي حول مجموعات الأشخاص المصابين بالاكتئاب, وذلك بنتيجة بحث علمي.
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