أبرز فائدتان صحيتان لسمك التونة

أميرة خالد(صدى):

يعتبر تناول الأسماء أمر صحي، كما أن التونة من أكثر الأطعمة المنتشرة في جميع أنحاء العالم، فهي مصدر جيد للبروتينات والأحماض الدهنية، كما أنها غنية بأوميجا 3 وفيتامين ب، لذلك إليكِ أهم فوائد التونة:

1. يعزز الدورة الدموية:

تقوي الكميات الكبيرة من الحديد وفيتامين “ب ” خلايا الدم، كما يعزز الحديد الدورة الدموية ويحسن أكسدة أعضاء الجسم ويضمن الأداء الأمثل.

2: يقلل من الاكتئاب :

يعتبر تناول التونة من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع له فعالية كبيرة، وذلك نتيجة بحث علمي حول مجموعات الأشخاص المصابين بالاكتئاب, وذلك بنتيجة بحث علمي.