المياه الوطنية تبدأ بتشغيل شبكات مياه 6 قرى بمحافظة صبيا

جازان(صدى):

أعلنت شركة المياه الوطنية البدء في تشغيل شبكات المياه في 6 قرى بمحافظة صبيا، تخدم أكثر من 19000 مستفيد من سكان المنطقة.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي ضمن برامجها وخططها التي تستهدف تلبية الطلب على المياه، وزيادة نسب التغطية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمستوى خدماتها التي تقدمها لعملائها في قرى المنطقة ومحافظاتها، مبينة أن القرى المستفيدة من تشغيل الشبكات في محافظة صبيا هي: الحسيني، وجخيرة، وحلة الأحوس، والجر الأسفل، والمحلة، وغوان.

من جانبه، أكد مدير عام وحدة أعمال المياه بمنطقة جازان المهندس بندر ناصر جبر، أنه جرى تنفيذ شبكات مياه بلغت أطوالها 66 كلم طولي، وعدد 1580 توصيلة منزلية، و4 خزانات بسعة 800 م3، لخدمة أكثر من 19000 مستفيد بكمية مياه تصل إلى 2850 م3 في اليوم، مبينًا أن عدد ساعات الضخ اليومي تصل إلى 14 ساعة في اليوم، وذلك بهدف رفع نسب تغطية بالمياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ودعا مدير عام وحدة أعمال المياه بمنطقة جازان المستفيدين الذين جرى تركيب العدادات لهم إلى زيارة الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية لتحديث بياناتهم، وطلب تفعيل الخدمة، مشيرًا إلى أنه يمكن للمستفيدين من خدمات المياه في القرى المغطاة بشبكات المياه، تقديم طلب الحصول على توصيلة منزلية جديدة عن طريق القنوات الرقمية لشركة المياه الوطنية.