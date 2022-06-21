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هيئة السوق المالية توفر وظائف شاغرة

هيئة السوق المالية توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة السوق المالية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والتقنية بالرياض.

وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية هي:

1- أخصائي أول – حوكمة الشركات.
2- أخصائي أول – إدارة الأبحاث.
3- أخصائي أول – الموارد البشرية.
4- أخصائي أول – مركز تجربة العميل.

5- أخصائي أول – القوائم المالية.
6- مدير وحدة – تطوير البنية التحتية.
7- مدير وحدة – الشكاوى.

وأفادت بأن التخصصات المطلوبة كالتالي:

– القانون.
– المحاسبة.
– المالية.
– إدارة الأعمال.
– الاقتصاد.

– الموارد البشرية.
– هندسة النظم.
– تقنية المعلومات.

وقالت “أن الشروط العامة المطلوبة في التقديم هي :
1- سعودي الجنسية.2- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص مناسب للوظيفة.3- خبرة سابقة حسب المسمى الوظيفي (تبدأ من 3 سنوات إلى  8 سنوات).

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/22هـ الموافق 2022/06/21م.

والتقديم من خلال الرابط التالي: هنا 


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