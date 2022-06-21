هيئة السوق المالية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة السوق المالية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والتقنية بالرياض.

وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية هي:

1- أخصائي أول – حوكمة الشركات.

2- أخصائي أول – إدارة الأبحاث.

3- أخصائي أول – الموارد البشرية.

4- أخصائي أول – مركز تجربة العميل.

5- أخصائي أول – القوائم المالية.

6- مدير وحدة – تطوير البنية التحتية.

7- مدير وحدة – الشكاوى.

وأفادت بأن التخصصات المطلوبة كالتالي:

– القانون.

– المحاسبة.

– المالية.

– إدارة الأعمال.

– الاقتصاد.

– الموارد البشرية.

– هندسة النظم.

– تقنية المعلومات.

وقالت “أن الشروط العامة المطلوبة في التقديم هي :

1- سعودي الجنسية.2- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص مناسب للوظيفة.3- خبرة سابقة حسب المسمى الوظيفي (تبدأ من 3 سنوات إلى 8 سنوات).

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/22هـ الموافق 2022/06/21م.

والتقديم من خلال الرابط التالي: هنا