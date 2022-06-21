مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية.

وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُحاسب رواتب: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة)، خبرة لا تقل عن سنة كمحاسب أو محاسب رواتب أو مجال ذات صلة، فضلًا عن مُدقق داخلي تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة البرمجيات، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال دراسة وتصميم وبرمجة أنظمة تقنية المعلومات.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/22هـ الموافق 2022/06/21م، بينما التقديم عبر موقع مستشفى الملك خالد (الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية).