بالفيديو.. زيارة الملك عبدالله ودعمه لمصر عام 2014

علي القحطاني(صدى):

نشرت سفارة المملكة لدى القاهرة مقطع فيديو للملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، أثناء دعمه وزيارته لمصر لمصر في عام 2014.

وعلقت السفارة على مقطع الفيديو المنشور بكلمات مقتبسة من الملك عبدالله: “إن مصر العروبة والإسلام أحوج ما تكون إلينا في يومها هذا من أمسها؛ لتتمكن من الخروج من نفق المجهول إلى واقع يشد من أزرها وقوتها وصلابتها في كل المجالات”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمصر أمس الاثنين.