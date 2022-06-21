أخصائية توضح الأمراض المنتشرة في فصل الصيف (فيديو)
أوضحت أخصائية طب الأسرة الدكتورة بثينة اليوسف أن أمراض التسمم الغذائي هي الأمراض المنتشرة في فصل الصيف.
وقالت بثينة اليوسف خلال مداخلة على برنامج ” صباح السعودية” أن من أعراض أمراض التسمم الغذائي، النزلات المعوية والقيء والإسهال وآلام المعدة “.
ونصحت ” اليوسف” المواطنين بعدم التعرض لآشعة الشمس، مُشيرة إلى التناول الكثير للسوائل، واستخدام واقي الشمس.
وأضافت :”أن حالات السعال والزكام تزداد في فصل الصيف “، لافتة أن الحلول المنزلية السريعة هي المسكنات والراحة وشرب السوائل .
وأفادت ” اليوسف ” بأن الفيروسات الجديدة تتكاثر بشدة، ونصحت بتناول الطعام الصحي واتباع الإجراءات الاحترازية لمقاومة الفيروسات النشطة في الجو .
#صباح_السعودية | أخصائية طب الأسرة د. بثينة اليوسف توضح الأمراض المنتشرة في فصل الصيف. #قناة_السعودية pic.twitter.com/uAmcgqLZwp
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 21, 2022
#صباح_السعودية | "إنفلونزا الصيف" تعرف على أسبابها وطرق الوقاية منها. #قناة_السعودية pic.twitter.com/c9onOnjDSV
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 21, 2022
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