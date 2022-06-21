أخصائية توضح الأمراض المنتشرة في فصل الصيف (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضحت أخصائية طب الأسرة الدكتورة بثينة اليوسف أن أمراض التسمم الغذائي هي الأمراض المنتشرة في فصل الصيف.

وقالت بثينة اليوسف خلال مداخلة على برنامج ” صباح السعودية” أن من أعراض أمراض التسمم الغذائي، النزلات المعوية والقيء والإسهال وآلام المعدة “.

ونصحت ” اليوسف” المواطنين بعدم التعرض لآشعة الشمس، مُشيرة إلى التناول الكثير للسوائل، واستخدام واقي الشمس.

وأضافت :”أن حالات السعال والزكام تزداد في فصل الصيف “، لافتة أن الحلول المنزلية السريعة هي المسكنات والراحة وشرب السوائل .

وأفادت ” اليوسف ” بأن الفيروسات الجديدة تتكاثر بشدة، ونصحت بتناول الطعام الصحي واتباع الإجراءات الاحترازية لمقاومة الفيروسات النشطة في الجو .