جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن عن توفر 260 وظيفة أكاديمية

جدة(صدى):

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلةً في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفر 260 وظيفة أكاديمية بمسمى مدرس (معلم ممارس) بالمستوى السادس.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالجامعة عبدالرحمن بن سعيد المالكي، أن هذه الوظائف مشغولة بمتعاقدين غير سعوديين، وترغب الجامعة الإعلان عنها وإحلالها بمواطنين مؤهلين بنظام التعاقد عن طريق المسابقة الوظيفية.

ولفت المالكي أن التقديم سيبدأ اعتباراً من الأحد 26/6/2022م، ولمدة (10) أيام، حتى الثلاثاء 5/7/2022م، وذلك من خلال الرابط : هنا .