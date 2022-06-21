الخطوط الجوية توفر وظائف شاغرة
كشفت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية فما قوق.
وأوضحت الخطوط الجوية أن المسمى الوظيفي هو:
– صيانة الطائرات
وأفادت بأن الخبرة والمؤهلات المطلوبة هي :
– شهادة الثانوية العامة.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات / يفضل خبرة التفتيش.
– مصنفة لطائرة واحدة أو أكثر من الطائرات التالية: Boeing B737-7 / 8/9 أو B777-300ER / F أو B787-9 / 10 / Airbus A320 Family أو A330-300 أو A350 أو A380.
– الشهادات / التراخيص / التدريب، وغيرهم من الخبرات.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم السبت بتاريخ 1443/11/12هـ الموافق 2022/06/11م.
رابط التقديم: هنا
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