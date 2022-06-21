الخطوط الجوية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية فما قوق.

وأوضحت الخطوط الجوية أن المسمى الوظيفي هو:

– صيانة الطائرات

وأفادت بأن الخبرة والمؤهلات المطلوبة هي :

– شهادة الثانوية العامة.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات / يفضل خبرة التفتيش.

– مصنفة لطائرة واحدة أو أكثر من الطائرات التالية: Boeing B737-7 / 8/9 أو B777-300ER / F أو B787-9 / 10 / Airbus A320 Family أو A330-300 أو A350 أو A380.

– الشهادات / التراخيص / التدريب، وغيرهم من الخبرات.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم السبت بتاريخ 1443/11/12هـ الموافق 2022/06/11م.

رابط التقديم: هنا