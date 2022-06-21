بالفيديو.. ميناء جدة الإسلامي يستقبل سفينة حجاج قادمة من السودان

جدة(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة استقبال ميناء جدة الإسلامي سفينة حجاج قادمة من السودان تحمل على متنها ما يزيد عن ألف حاج.

وتم إنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة خلال وقت قياسي عبر 100 منصة مجهزة بأحدث التقنيات.