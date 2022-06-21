بالفيديو.. ميناء جدة الإسلامي يستقبل سفينة حجاج قادمة من السودان
وثق مقطع فيديو لحظة استقبال ميناء جدة الإسلامي سفينة حجاج قادمة من السودان تحمل على متنها ما يزيد عن ألف حاج.
وتم إنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة خلال وقت قياسي عبر 100 منصة مجهزة بأحدث التقنيات.
ميناء #جدة الإسلامي يستقبل سفينة حجاج قادمة من #السودان تحمل على متنها ما يزيد على ألف حاج .
فيما تمّ إنهاء إجراءات دخولهم إلى #السعودية خلال وقت قياسي عبر 100 منصة مجهزة بأحدث التقنيات.#العربية_في_الحج
عبر:@H_alsufayan pic.twitter.com/OaKZlNKSWE
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 21, 2022
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