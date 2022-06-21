أمانة جدة تغلق معمل مخالف بحي الربوة استغلته عمالة مخالفة لتحضير المثلجات

جدة(صدى):

رصدت الحملة الميدانية الموسعة التي تنفذها أمانة محافظة جدة لمعالجة الظواهر السلبية في نطاق 16 بلدية فرعية، إغلاق معمل مخالف بحي الربوة استغلته عمالة مخالفة كموقع لإعداد وتحضير المثلجات وممارسة أنشطة محظورة ومخالفة.

وأكد مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الأمانة تواصل حملتها الموسعة لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في مدينة جدة.

وأفاد برصد وضبط معمل يحمل رخصة منتهية في مبنى سكني تجاري بغرض تجهيز المثلجات بأنواعها «آيس كريم» بطريقة عشوائية.

وأوضح ” الدقس” أنه تم مصادرة وإتلاف 180 كيلوغراما من المضبوطات قبل توزيعها وبيعها على المحلات التجارية، والإغلاق الفوري لاستكمال الإجراءات النظامية.

والجدير بالذكر أنه أكد على استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة.