توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين شركات سعودية رائدة وجهات مصرية

علي القحطاني(صدى):

شهد اليوم الثلاثاء توقيع وزير التجارة ماجد القصبي ووزير الاستثمار خالد الفالح، 14 اتفاقية استثمارية بقيمة تتجاوز 29 مليار ريال، بين شركات سعودية رائدة وعدد من الشركات والجهات المصرية.

ومن جانبها، أوضحت وزارة الاستثمار أن الاتفاقيات التي وُقعت بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، تأتي تجسيداً للعلاقات الاقتصادية المتنامية والأهداف المشتركة بين البلدين.

فيما أثنى وزير التجارة على متانة وعمق العلاقاتِ الأخوية والروابط الراسخة التي تجمع المملكة ومصر، وذلك خلال كلمته الافتتاحية لحفل توقيع الاتفاقيات الاستثمارية للقطاع الخاص.

وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، إن أغلب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال الطاقة والتصنيع، مرجحًا وجود استثمارات مستقبلية بقيمة 5 مليارات دولار.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمصر أمس الاثنين.