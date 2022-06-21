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بالفيديو.. محمد حماقي: مقابلة الجمهور السعودي جعلتني أشعر كأنني أبدأ من جديد

بالفيديو.. محمد حماقي: مقابلة الجمهور السعودي جعلتني أشعر كأنني أبدأ من جديد
أميرة خالد(صدى):

تحدث الفنان المصري محمد حماقي، عن علاقته بالجمهور السعودي ومدى ارتباطه وحبه له.

وسرد محمد حماقي موقفًا طريفًا حدث معه في أحد الحفلات، حينما لم يجد معجبًا به شيئًا ليعطيه له سوى “ساندوتش” وكان أغرب ما تلقاه.

وقال محمد حماقي: “مقابلة الجمهور السعودي جعلتني أشعر كأنني أبدأ من جديد واستقباله لي أكثر من رائع، كما يحب كل أنواع الغناء”، مؤكدًا على سعادته بالقرب الذي حدث مع الجمهور السعودي.


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[ عدد التعليقات: 9946 ] نشر منذ 20 دقيقة

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