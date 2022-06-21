بالفيديو.. محمد حماقي: مقابلة الجمهور السعودي جعلتني أشعر كأنني أبدأ من جديد
تحدث الفنان المصري محمد حماقي، عن علاقته بالجمهور السعودي ومدى ارتباطه وحبه له.
وسرد محمد حماقي موقفًا طريفًا حدث معه في أحد الحفلات، حينما لم يجد معجبًا به شيئًا ليعطيه له سوى “ساندوتش” وكان أغرب ما تلقاه.
وقال محمد حماقي: “مقابلة الجمهور السعودي جعلتني أشعر كأنني أبدأ من جديد واستقباله لي أكثر من رائع، كما يحب كل أنواع الغناء”، مؤكدًا على سعادته بالقرب الذي حدث مع الجمهور السعودي.
"العلاقة بين مصر والسعودية تاريخية".. النجم المصري محمد حماقي يتحدث عن علاقته الوثيقة بالجمهور السعودي#محمد_بن_سلمان_في_مصر pic.twitter.com/zpqkPKsdQI
— العلم (@AlelmMedia) June 21, 2022
أخو حسنا[ عدد التعليقات: 9946 ] نشر منذ 20 دقيقة
مخالف لنشر