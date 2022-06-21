استئناف رحلات شركات الطيران بالمملكة المباشرة إلى تركيا

الرياض(صدى):

أكد عدد من شركات الطيران العاملة في المملكة، على استئناف رحلاتها المباشرة إلى تركيا، وذلك بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.

وقالت الخطوط الجوية السعودية أنها ستسير رحلات مباشرة يوميًا إلى اسطنبول العاصمة الاقتصادية والسياحية لتركيا، بينما أعلنت شركة طيران ناس عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى تركيا ابتداءً من مطلع يوليو المقبل.

وأشار طيران ناس، إلى أنه سيسر رحلات من الرياض وجدة إلى اسطنبول وطرابزون ومن الرياض فقط إلى بودروم وأنطاكيا.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، عن رفع تعليق سفر المواطنين إلى كل من إثيوبيا، وتركيا، وفيتنام، والهند، وذلك بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالميًا.