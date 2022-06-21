إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي ونقل اختصاصاته لبنك التنمية

الرياض(صدى):

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي وإلغاء تنظيمه، وتنقل جميع مهمات الصندوق واختصاصاته وأصوله وموظفيه إلى بنك التنمية الاجتماعية.

ووافق المجلس، على القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها في الشركات المملوكة للدولة -أو أي من أجهزتها الحكومية- أو التي تمتلك فيها أكثر من (50%) من رأس مالها.

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وقرر مجلس الوزراء، الموافقة على الترخيص لبنك الأردن بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.