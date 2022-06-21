القبض على محفظ قرآن حاول الاعتداء جنسياً على طفلة

القاهرة(صدى):

اتهم والد فتاة محفظ قرآن تعدى على نجلته ذات الـ ١٢ عاماً جنسياً ، خلال قيامه بإعطاء درس خاص بأصول الدين بمقر إقامتها في مدينة المنصورة بمصر.

وَقامت مباحث مركز شرطة المنصورة بإلقاء القبض علي المتهم ، البالغ من العمر ٣٤ سنة حاصل علي ليسانس أصول دين ، قسم الحديث الشريف ، ويقوم بإعطاء محاضرات ودروس خاصة ، مواعظ ديني ، ودروس في حفظ القرآن الكريم .

وبمواجهة المتهم بما نسب إليه من اتهامات، أقر بإرتكاب الواقعة، حيث تحرر المحضر اللازم وجاري عرضه على النيابة العامة.