بالفيديو.. مراسم استقبال رسمية لولي العهد في قصر الاتحادية في القاهرة

القاهرة(صدى):

جرى اليوم مراسم استقبال رسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في قصر الاتحادية في القاهرة.

وحرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على استقبال ولي العهد واصطحابه داخل قصر الاتحادية بالقاهرة.

يذكر أن سمو ولي العهد وصل يوم أمس إلى القاهرة في زيارة رسمية، ضمن جولة خارجية تشمل كذلك الأردن وتركيا.

فيديو | وسط مراسم استقبال رسمية.. الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل #ولي_العهد في قصر الاتحادية في القاهرة #الإخبارية#محمد_بن_سلمان_في_مصر pic.twitter.com/NYUYKJcsV3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2022