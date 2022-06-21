  • الثلاثاء 21 يونيو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. بالفيديو.. مراسم استقبال رسمية لولي العهد في قصر الاتحادية في القاهرة

بالفيديو.. مراسم استقبال رسمية لولي العهد في قصر الاتحادية في القاهرة

بالفيديو.. مراسم استقبال رسمية لولي العهد في قصر الاتحادية في القاهرة
القاهرة(صدى):

جرى اليوم مراسم استقبال رسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في قصر الاتحادية في القاهرة.

وحرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على استقبال ولي العهد واصطحابه داخل قصر الاتحادية بالقاهرة.

يذكر أن سمو ولي العهد وصل يوم أمس إلى القاهرة في زيارة رسمية، ضمن جولة خارجية تشمل كذلك الأردن وتركيا.


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.