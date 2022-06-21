أمانة جدة تتحرك ضد مشهور أدعى سرقة حذائه ورصد 1000 ريال مكافأة لمن يجده

جدة(صدى):

تحركت أمانة محافظة جدة ضد أحد مشاهير في تطبيق “سناب شات” أدعى سرقة حذائه في أحد أحياء جدة، ورصد 1000 ريال مكافأة لمن يعثر عليه.

وتعمد المشهور نشر ملصقات عن واقعة السرقة والمكافأة، وقام بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه في سناب شات، ما دفع الأمانة للتحرك ضده، وفقا لـ”عكاظ”.

وتنسق الأمانة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات المعنية لضبط المشهور، واتخاذ اللازم حياله بعدما نشر المصلقات دون ترخيص وبشكل تسبب في تشوه بصري.