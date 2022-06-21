الأهلي يطلب من المنتخب الأولمبي التقارير الطبية لـ عسيري

طلال الغامدي(صدى):

تواصل الجهاز الطبي بفريق الأهلي مع نظيره في المنتخب الأولمبي؛ للاستفسار عن حالة اللاعب هيثم عسيري بعد إصابته خلال مشاركته مع المنتخب في منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا.

فيما تواصل الجهاز الطبي بالأهلي، مع نظيره في المنتخب الأولمبي للحصول على صور التقارير الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب الذي لن يحصل على الضوء الأخضر للمشاركة مع فريقه إلا بعد عمل اختبارات طبية على موضع إصابته، وفق الرياضية.

يذكر أن الأهلي يواجه نظيره الرائد، مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.