الإطاحة بخلية حوثية نفذت عمليات إرهابية ونهبت سيارات اليمنيين

فهمي محمد(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية اليمنية من ضبط خلية إرهابية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية بعد تورطها في عمليات نهب وسرقة أطقم تابعة للقوات المشتركة وسيارات اليمنيين في الساحل الغربي.

واعترفت الخلية بأن ميليشيات الحوثي كلفتها بإثارة الخلافات داخل وحدات القوات المشتركة بالساحل الغربي، فضلا عن تنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها مدنيين نظير مقابل مالي.

يذكر أن الخلية ضمت عدد من الأعضاء منهم أحمد المرقشي، وحمدي صالح العزيبي، ومحمد علي المرقشي، وعوض محمد عوض،وموسى مهدي المرقشي.