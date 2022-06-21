مواجهة شرسة بين الأخضر والمنتخب الأمريكي في سبتمبر المقبل

نواف السالم(صدى):

كشف المنتخب الوطني، أنه سيواجه نظيره الأمريكي بطل كأس الكونكاكاف الذهبية، كرابع المباريات الودية خلال رحلة الإعداد لكأس العالم 2022.

وأوضح المنتخب الوطني، أن المباراة ستُقام يوم 27 سبتمبر المقبل لتكون المباراة الثانية الودية خلال الشهر ذاته بعد مباراة الإكوادور.

وخاض المنتخب الوطني، معسكرًا إعداديًا بمدينة إليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 مايو الحالي، وحتى 9 يونيو الجاري؛ حيث خاض الأخضر خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا أمام كولومبيا وفنزويلا.

وستقام المرحلة الثانية من الإعداد لكأس العالم 2022، خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر وسيتخللها مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب الإكوادور والثانية أمام أمريكا.