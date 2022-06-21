هيئة الموسيقى تعلن بدء استقبال طلبات الراغبين في تعلم الفنون

أميرة خالد(صدى):

أعلنت هيئة الموسيقى عن بدء المراكز السعودية للموسيقي باستقبال طلبات جميع الراغبين بتعلم الموسيقى وفنونها المختلفة تحت إشراف مدربين موسيقيين معتمدین.

وأضافت أن المراكز ستفتح باب التسجيل أمام عموم الراغبين، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز والذي يتضمن أسماء البرامج التعليمية والتدريبية في مختلف التخصصات والآلات الموسيقية.

وأضافت أن المراكز السعودية للموسيقى تعد الأولى من نوعها في المملكة، وتنطلق من فرعين رئيسين في الرياض وجدة سيبدأن باستقبال طلبات التسجيل، وفرع ثالث في الخبر سيتاح التسجيل فيه قريباً.