الكشف عن أسباب تراجع مستوى حمدالله خلال الفترة الأخيرة

ماجد محمد(صدى):

تصاعد الحديث في الآونة الأخيرة عن تراجع مستوى حمدالله مع الإتحاد بعد أن كانت انطلاقته في البداية قوية قاد خلالها الفريق الي صدارة الدوري، ثم بدأ المستوى يتراجع وكذلك نتائج الفريق.

وعلق الناقد الرياضي سامي مؤمن في هذا السياق، قائلا :”حمدالله حقق أفضل رقم مع الاتحاد في أول 10 مباريات، ولكن دخوله المستشفى أثر على عطائه“.

كان حمدالله عانى بعض المشاكل الصحية أخيرا؛ ما استدعى دخوله المستشفى.

فيما قال الناقد الرياضي أحمد الشمراني ”حمدالله يقبع تحت ضغط القرارات المرتقبة وما يُسرّب منها.. هو خرج من الملعب!“.

بينما تحدى سعود الصرامي الناقد الرياضي ”من يحتفلون بصيام ”حمدالله“ عن التهديف، سيندمون أشد الندم“، في إشارة إلى عودة اللاعب لمستواه وتحقيق البطولات.