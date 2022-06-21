صورة نادرة للملك سلمان أمام نهر النيل خلال زيارته للقاهرة

القاهرة(صدى):

وثقت صورة قديمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء تأمله لنهر النيل خلال زيارة أجراها قبل عدة سنوات إلى القاهرة.

ويرجع تاريخ التقاط الصورة إلى ثمانينيات من القرن الماضي، عندما كان الملك سلمان يشغل منصب أمير منطقة الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة النادرة بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يجريها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء لمصر ضمن جولة خارجية تشمل الأردن وتركيا.