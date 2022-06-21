الرئاسة المصرية: الأمير محمد بن سلمان أكد على ضرورة وقف التدخلات في شؤون الدول العربية

القاهرة(صدى):

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية ، أن ولي العهد أكد على التنسيق بين السعودية ومصر في القضايا الإقليمية، وذلك خلال اللقاء الذي جمع ولي العهد بفخامة الرئيس المصري محمد عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمصر.

وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة وقف التدخلات في شؤون الدول العربية، مبيناً أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية.

َوكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل اليوم بقصر الاتحادية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين.