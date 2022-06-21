نجم وست هام يونايتد يقترب من صفوف الشباب

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر اليوم الثلاثاء عن رغبة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان في التعاقد مع الأوكراني أندري يارمولينكو، لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي.

وقالت المصادر أن إدارة الشباب تعتزم التعاقد مع اللاعب في الموسم المقبل، مبينة أنه يمتلك عدة عروض من أندية في الدوري الأمريكي، بالإضافة لعرض من نادٍ إنجليزي صاعد إلى الدوري الإنجليزي.

ويتميز يارمولينكو، البالغ من العمر 32 عاما، بتواجده في العديد من المراكز بالملعب، حيث يلعب كمهاجم، ولاعب خط وسط وأيضا كجناح.