شاهد.. ولي العهد يغادر القاهرة بعد زيارة رسمية ويتجه إلى الأردن
غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-حفظه الله- القاهرة بعد زيارة رسمية ويتجه إلى الأردن.
وأظهر الفيديو، فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يودع ولي العهد بعد زيارة رسمية لمصر.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي عقدا لقاءً ثنائياً في قصر الاتحادية.
يذكر أن سمو ولي العهد وصل يوم أمس إلى القاهرة في زيارة رسمية، ضمن جولة خارجية تشمل كذلك الأردن وتركيا.
فيديو | #ولي_العهد يغادر القاهرة بعد زيارة رسمية ويتجه إلى الأردن#الإخبارية#محمد_بن_سلمان_في_مصر pic.twitter.com/4VfYvnVDCf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2022
فيديو | الرئيس المصري يودع ولي العهد بعد زيارة رسمية لـ #مصر #الإخبارية#محمد_بن_سلمان_في_مصر pic.twitter.com/uK2I5sr1Zj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2022
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