شاهد.. ولي العهد يغادر القاهرة بعد زيارة رسمية ويتجه إلى الأردن

القاهرة(صدى):

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-حفظه الله- القاهرة بعد زيارة رسمية ويتجه إلى الأردن.

وأظهر الفيديو، فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يودع ولي العهد بعد زيارة رسمية لمصر.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي عقدا لقاءً ثنائياً في قصر الاتحادية.

يذكر أن سمو ولي العهد وصل يوم أمس إلى القاهرة في زيارة رسمية، ضمن جولة خارجية تشمل كذلك الأردن وتركيا.