شاهد.. الزعاق يكشف عن سبب انعدام الظل في جميع المناطق الواقعة على مدار السرطان

الرياض(صدى):

كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، عن سبب انعدام الظل في جميع المناطق الواقعة على مدار السرطان.

وقال خالد الزعاق:”انعدام الظل في جميع المناطق الواقعة على مدار السرطان يوم 21 يونيو على سلطنة عمان والإمارات والمملكة وخاصة حوطة بني تميم”.

وتابع:”للظل مكانة عظيمة عند العلماء”، مضيفا:”الظل هو الظلام الذي يحدثه جسمه عندما يمنع ضوء الشمس من الوصول إلى السطح”.

ولفت:”عندما يمنع القمر ضوء الشمس من الوصول إلينا يسمى كسوف الشمس”، مبينا:”عندما تمنع الأرض ضوء الشمس من الوصول للقمر يسمى خسوف القمر”.