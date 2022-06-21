شاهد.. الزعاق يكشف عن سبب انعدام الظل في جميع المناطق الواقعة على مدار السرطان
كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، عن سبب انعدام الظل في جميع المناطق الواقعة على مدار السرطان.
وقال خالد الزعاق:”انعدام الظل في جميع المناطق الواقعة على مدار السرطان يوم 21 يونيو على سلطنة عمان والإمارات والمملكة وخاصة حوطة بني تميم”.
وتابع:”للظل مكانة عظيمة عند العلماء”، مضيفا:”الظل هو الظلام الذي يحدثه جسمه عندما يمنع ضوء الشمس من الوصول إلى السطح”.
ولفت:”عندما يمنع القمر ضوء الشمس من الوصول إلينا يسمى كسوف الشمس”، مبينا:”عندما تمنع الأرض ضوء الشمس من الوصول للقمر يسمى خسوف القمر”.
لماذا سينعدم الظل في جميع المناطق الواقعة على مدار السرطان؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق#نشرة_الرابعة #السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/DBeVWtg7n1
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) June 21, 2022
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