أحد جيران قاتل الطالبة المصرية : كان بيضرب أمه وأخواته (فيديو)
علق أحد جيران قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف والتي لقت مصرعها ذبحا على يد زميلها بسبب رفض الزواج منه.
وقال جار المتهم معلقًا بتبلد وتبرير للقاتل : ”
ده عيل غلبان وطيب ومحترم مبنسمعش صوته دا آخره بيضرب أمه واخواته مش اكتر “.
و اتشحت مدينة المنصورة في مصر بالسواد حزنا على فراق الطالبة في الفرقة الثالثة بجامعة المنصورة نيرة أشرف والتي قتلها زميلها بعدما رفضت الارتباط به.
أخو حسنا[ عدد التعليقات: 9961 ] نشر منذ 15 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
الحمد لله الذي عفافانا مما ابتلاهم به
تكثر الروايات والكل يدلي بما لديه ولا نعلم الصدق من الكذب