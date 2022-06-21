أحد جيران قاتل الطالبة المصرية : كان بيضرب أمه وأخواته (فيديو)

القاهرة(صدى):

علق أحد جيران قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف والتي لقت مصرعها ذبحا على يد زميلها بسبب رفض الزواج منه.

وقال جار المتهم معلقًا بتبلد وتبرير للقاتل : ”

ده عيل غلبان وطيب ومحترم مبنسمعش صوته دا آخره بيضرب أمه واخواته مش اكتر “.

و اتشحت مدينة المنصورة في مصر بالسواد حزنا على فراق الطالبة في الفرقة الثالثة بجامعة المنصورة نيرة أشرف والتي قتلها زميلها بعدما رفضت الارتباط به.