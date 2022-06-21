بالفيديو .. استشاري: 41% من الرجال يصدقون بالحب من النظرة الأولى
قال استشاري أول طب نفسي، أسامة النعيمي، إن 41% من الرجال يصدقون بالحب من النظرة الأولى.
وأضاف أن الفراق يمر بـ 5 مراحل وهو عدم التصديق، ثم المساومة والاكتئاب والحزن وفقد الشغف بالحياة ثم القلق والانعزالية وقد يصل إلى إساءة استخدام المواد والإدمان، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.
وأكد أن إنهاء العلاقة مبكرا قد يكون لصالح الفرد لتفادي مشكلات أكبر قد تنتج إذا استمرت العلاقة.
فيديو | استشاري أول طب نفسي د. أسامة النعيمي: 41% من الرجال يصدقون بالحب من النظرة الأولى.. والفراق 5 مراحل تصل إلى فقد الشغف بالحياة#الراصد pic.twitter.com/OjkNYlP1iC
— الراصد (@alraasd) June 21, 2022
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