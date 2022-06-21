بالفيديو .. استشاري: 41% من الرجال يصدقون بالحب من النظرة الأولى

أميرة خالد(صدى):

قال استشاري أول طب نفسي، أسامة النعيمي، إن 41% من الرجال يصدقون بالحب من النظرة الأولى.

وأضاف أن الفراق يمر بـ 5 مراحل وهو عدم التصديق، ثم المساومة والاكتئاب والحزن وفقد الشغف بالحياة ثم القلق والانعزالية وقد يصل إلى إساءة استخدام المواد والإدمان، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأكد أن إنهاء العلاقة مبكرا قد يكون لصالح الفرد لتفادي مشكلات أكبر قد تنتج إذا استمرت العلاقة.