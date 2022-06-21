بالفيديو .. ضبط مخالفين و9 وافدات مارسوا التسول في الباحة وتبوك والمدينة المنورة

المدينة المنورة(صدى):

ضبطت الجهات الأمنية عدد من المتسولين بمناطق الباحة وتبوك والمدينة المنورة منهم 9 وافدات مخالفين لنظام الإقامة، وعثر بحوزتهن على أكثر من 13ألف ريال.

وأسفرت عمليات الضبط عن القبض على مواطن تسول بطريقة مباشرة بين المركبات، وكذلك مقيم من الجنسية البنجلاديشية كان يتسول بشكل مباشر من المارة وقائدي المركبات.

كما تم ضبط مقيم مخالف لنظام الإقامة يتسول بشكل مباشر من المارة، كما ضبط مخالف للأنظمة والعمل يتسول حيث عثر بحوزته على أكثر من 25 ألف ريال، فضلا عن ضبط متسولين آخرين.