بالفيديو.. أول مستشفى رقمي في المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):

استعرضت إمارة منطقة المدينة المنورة لقطات لأول مستشفى رقمي في المدينة المنورة.

ويحمل المستشفى اسم مستشفى المواساة الجديد، فيما أكدت الإمارة أنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية على إنشاء المستشفى.

وأضافت أن المستشفى أنشئ على مساحة 55 ألف م 2 بمدينة المعرفة الاقتصادية، وتبلغ طاقتها الاستعابية 200 سرير.