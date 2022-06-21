بالفيديو.. مختص: ثلاثة أجهزة رياضية يجب أن تكون جزءا من أثاث منزلك

أميرة خالد(صدى):

قال المتخصص بالتدريب الرياضي، محمد الفوزان، إن هناك ثلاثة أجهزة رياضية يجب أن تكون جزءا من أثاث المنزل.

وأضاف أن هذه الأجهزة هي أجهزة السير الكهربائي، وجهاز الدراجة الثابتة، وجهاز الاوبتكال لكونها مفيدة وتساعد في تقوية عضلات الجسم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأكد أنه في حال عدم القدرة على توفير هذه الأجهزة الثلاثة معا فينصح بتوفير إحداها، مثل الاوبتكال .