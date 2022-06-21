مصر.. اعترافات قاتل طالبة المنصورة : تعمدت إنهاء حياتها بعدما رفضتني

القاهرة(صدى):

أقر الطالب المتهم بذبح زميلته نيرة أشرف الطالبة بجامعة المنصورة في مصر بجريمته المروعة.

وقال الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب إنه ارتكب جريمته، بسبب خلافات عاطفية مشيرا إلى أنه كان مصر على الارتباط بها والزواج منها إلا أنها رفضت وقامت بحظره على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعترف المتهم بارتكابه جريمة القتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعدما رفضت الارتباط به، حيث قام بتصوير ماقام به من تخطيط لارتكاب الواقعة، وذلك بمسرح الحادث.

وكانت جامعة المنصورة في مصر شهدت واقعة بشعة، حيث فوجئ الطلاب بشاب يحمل سلاحًا أبيض، ويذبح زميلته أمام كلية الآداب جامعة المنصورة، بعد أن طعنها عدة طعنات نافذة في البطن والرئة، وبعد أن سقطت أرضا قام بذبح رقبتها.