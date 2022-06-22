وفاة مضيف طيران سعودي في لوس أنجلوس جراء سكتة قلبية

عادل الحربي(صدى):

توفى مضيف جوي سعودي يدعى قصي العمودي، في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، وذلك أثناء فترة المكوث للمبيت بفندق الملاحين قبل رحلة مغادرتهم من لوس انجلوس إلى جدة.

وأوضح أحد أقارب المضيف الجوي المتوفى، أنه كان متجها إلى جدة، وقبل وفاته بيوم طلب من زوجته أن توقظه على صلاة الفجر، وعند اتصالها لم يتم الرد، وكررت الاتصال لإيقاظه على صلاة الظهر، بحسب العربية.

وعند عدم رده تم التواصل مع أصدقائه في لوس انجلوس، واتجهوا إلى موقع سكنه ليفاجأوا بوفاته بسكتة قلبية، وأنه توفي خلال النوم.

وتمت الصلاة عليه في مسجد الثنيان في جدة أمس بعد صلاة العصر، وتم الدفن في مقبرة الرويس.