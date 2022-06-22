مدون سياحي: حالات يجب فيها عدم حجز فندق 5 نجوم

عادل الحربي(صدى):

وجه ‏المدون السياحي ذيب العتيبي عدة نصائح، يمكن من خلالها التخطيط لسفر ممتع بأقل التكاليف، داعيا الراغبين في السفر إلى عدم حجز فندق 5 نجوم في بعض الحالات.

وأوضح العتيبي أنه من الضروري عدم حجز فنادق الخمس نجوم إذا كان الشخص لا يستفيد من الخدمات التي تقدمها هذه الفئة من الفنادق.

وأشار إلى أن الشخص إذا كان لا يذهب لصالة الجيم ولا يستخدم خدمات الإسبا والمساج فيجب عليه ألا يكلف نفسه تكاليف هذه الفئة من الفنادق، داعيا في هذه الحالات إلى حجز فنادق 4 نجوم.

ولفت إلى أن أفضل وقت لحجز تذاكر الطيران هو من صباح يوم الثلاثاء إلى مساء يوم الخميس.