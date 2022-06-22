مليونير أم ملياردير.. أبو هشيمة يفاجئ مذيعة العربية

رفض رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، التصريح عن قيمة ثروته الحقيقية، بطريقة غير مباشرة.

ورد أبو هشيمة على سؤال الإعلامية سارة دندراوي، خلال برنامج تفاعلكم، عن قيمة ثروته بأنه تعلم منذ صغره استثمار كل جنيه يملكه، لافتا إلى أنه يعشق النجاح وهناك شروط لذلك منها أن يكون قلبك جريء للاستثمار.

وأضاف أبوهشيمة: النجاح بالنسبة لي هو أن أحسب كم مجال دخلته وأنجزت فيه أيه، لترد دندراوي عليه بأن الأثرياء يصرحون عن ثرواتهم ولا يمتنعون، ليجيبها قائلا: هم أثرياء وأنا غلبان.

وعادت المذيعة لتسأله مرة أخرى: مليونير أم ملياردير؟، ليجيبها قائلا: تشغيل آلاف العمالة وبناء المصانع على أرض بلدك هذه سعادة تسوى مليارات، وخير ربنا كتير، لتصف دندراوي رد أبو هشيمة بأنه: هروب ذكي.