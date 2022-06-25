فيديو.. آراء المواطنين في التعارف قبل الزواج

علي القحطاني (صدى):

تباينت آراء عدد من المواطنين والمواطنات بشأن فكرة التعارف قبل الزواج، إذ أيد بعضهم الفكرة فيما رفض البعض الآخر.

ورأى عدد من الأشخاص ضرورة التعارف قبل الزواج في فترة الخطوبة، على أن يكون زواجًا تقليديًا، بينما رأى آخرون أن التعارف الكبير في فترة الخطوبة والتحدث عن الماضي قد يجلب العديد من المشاكل خاصة فترة ما قبل الخطوبة.

ورفض البعض فكرة التعارف نهائيًا قبل الزواج، مؤكدًا أن التعارف يحدث بعده لا قبله، إذ قال أحدهم: “أتملك وبعدين اتعارف”.