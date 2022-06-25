أين تذهب أموالك عندما تنخفض أسهم البورصة ؟

الرياض(صدى):

يتفاجأ المستثمرون في سوق الأسهم بانخفاض رصيدهم في حساب التداول، دون أن يجدوا تفسيراً أو يعلموا أين ذهبت أموالهم.

وكشف خبراء الاقتصاد أنه عندما تنخفض قيمة الأسهم ويخسر المستثمر أمواله، لا تتم إعادة توزيعها على شخص آخر.

وتتبخر تلك الأموال بسبب توقعات المستثمرين، أما القيمة الصريحة فيتم حسابها من خلال جمع كل أصول الشركة.

ثم يتم خصم جميع الالتزامات والنفقات منها، فالقيمة الصريحة هي مقدار الأموال المتبقية للشركة، بعد أن تبيع جميع أصولها وتسدد كل ديونها وفواتيرها.