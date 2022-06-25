الخطوط السعودية: نستهدف توطين 4 آلاف فرصة وظيفية بقطاع الطيران

الرياض(صدى):

أكدت مجموعة الخطوط السعودية، أن قرار توطين الوظائف يستهدف توفير أكثر من 4 آلاف فرصة وظيفية في قطاع الطيران.

وأوضحت المجمعة أنها تعطي اهتماماً كبيراً لتوطين الوظائف؛ من أجل مواكبة التطوير الكبير الذي يشهده قطاع الطيران.

ومن جانبه، صرح إبراهيم بن عبدالرحمن المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بأن المجموعة أكملت توطين عدد من الوظائف المستهدفة في القرار بنسبة 100%.

كما أشار إلى أن نسبة توطين مهنة مساعد قائد الطائرة في شركة الخطوط السعودية بلغت 100% منذ العام 2020، بينما بلغت نسبة توطين مهنة قائد الطائرة 85%، بحسب موقع “العربية”.