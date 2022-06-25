بالفيديو.. عثمان أبو بكر يذكر من المسؤول عن مشاجرة حمدالله وعمر هوساوي

طلال الغامدي(صدى):

أوضح الناقد الرياضي عثمان أبو بكر أن غيابات الهلال بمثابة امتحان كبير لمدرب الفريق رامون دياز في كيفية التعامل مع هذه الغيابات في الخطوة الأخيرة.

وعلق أبو بكر عن المشاجرة التي حدثت بين لاعبي الإتحاد حمدالله وهوساوي، قائلاً ” ما حدث هو ترجمة للضغط العصبي الكبير على لاعبين الإتحاد خلال المباراة، لذلك لا يلام اللاعبين”.

وتابع ” يفتقر الفريق لجهاز إداري صاحب خبرة وقوي، يمتص كل هذه الأمور الصعبة والضغوط النفسية من اللاعبين قبل المباراة، وهي نفس الأسباب وراء خسارة الفريق في مباراة الطائي ”