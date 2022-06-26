قائمة بأطعمة يجب أن يتضمنها نظام الطفل الغذائي

أميرة خالد(صدى):

أكد الخبراء، أنه يجب أن يشتمل النظام الغذائي للطفل على الأطعمة الغنية بالمغذيات لضمان النمو السليم والتطور وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض؛ فيما يجب تجنب السكر الزائد والسعرات الحرارية الموجودة في المخبوزات والأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية.

ويتضمن النظام الغذائي المتوازن الفواكه والخضراوات ومصادر البروتين “البقوليات والبيض واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان” والدهون “الزيوت والمكسرات وغيرها”، بينما هناك قائمة بالأطعمة الأكثر شيوعًا التي يجب أن تكون في نظام طفلك الغذائي اليومي، مثل: الخبز من الحبوب الكاملة.

وينصح بإعطاء الطفل ثلاث شرائح من البرتقال يوميًّا، كما يطلق على البيض اسم “ملك البروتينات”، فيما تحتوي المكسرات على كميات قليلة من الماء ومختلف العناصر الغذائية؛ فهي غنية بالبروتينات والفيتامينات والدهون الصحية والمعادن مثل البوتاسيوم والزنك والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم.

ومن المهم تضمين أي خضراوات من عائلة الملفوف في نظام طفلك الغذائي؛ على سبيل المثال: البروكلي أو الملفوف الأحمر أو الملفوف الأبيض أو كرنب بروكسل أو القرنبيط، كما أن الزبادي غنية ببكتيريا حمض اللاكتيك الحية، التي تمنع آثار سوء التغذية وتقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض، إلى جانب زيت الزيتون، البقوليات، اللحوم والأسماك.