أبرز الحيل الخفية على فيسبوك

وكالات(صدى):

تعمل منصة “فيسبوك” على الحفاظ على تفاعل المستخدمين عبر مجموعة من الميزات والأدوات المخفية، ومنها ميزة الرسائل المخفية التي تتيح للمستخدم تلقّي الرسائل من غير الأصدقاء عبر صندوق بريد خاص يظهر باسم “طلبات رسائل”.

وتشمل ميزة مخفية أخرى باسم “وقتك”، والتي توضّح للمستخدم مقدار الوقت الذي يهدره في التصفح، حيث تتيح تعيين حد أقصى لعدد ساعات التصفح وتلقي إشعارات عند تجاوزه.

ويوفر “فيسبوك ماسنجر” الألعاب الإلكترونية مع الأصدقاء، بمجرد البحث عن اسم اللعبة في حقل البحث بأعلى ومشاركتها، أو من خلال إرسال رمز كرة القدم الذي يفتح اللعبة مع الأصدقاء بمجرد الضغط عليه.