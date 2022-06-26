مواصفات وسعر سيارة شيري تيجو 8 2022

أميرة خالد(صدى):

تعد سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022م من أكثر السيارات التي يتم البحث عنها؛ بسبب ما تتمتع به من مميزات ومواصفات خاصة بها.

وتحتوي السيارة على شبكة أمامية مصنوعة من الكروم حجمها كبير، مع توفير مصابيح ليد قوية ذات الإضاء العالية للرؤية بالضباب، إلى جانب عدسات أمامية حادة.

وتأتي السيارة أيضًا بمحرك تيربو 4 سلندر يبلغ قوته 154 حصان ويأتي بسعة 1500 سي سي وعزم 210 نيوتن، كل ذلك إلى جانب توفير ناقل حركة بست سرعات ثنائي التعشيق.

وتضمنت الفئة الأولى من السيارة أنظمة ABS وEBD الخاصة بالدعم والتحكم الكامل بالفرامل خاصة في حالة الطوارئ لمزيد من الأمان.

أما عن السيارة، فقد بلغ سعر بيع السيارة بالسوق السعودي للسيارات 76800 ريال سعودي للفئة الأولى، بينما بلغ سعر بيع السيارة الفئة الثانية بالسوق السعودي 83 ريال سعودي.