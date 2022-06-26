وظيفة إدارية شاغرة لدى البريد السعودي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مؤسسة البريد السعودي (سبل) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة إدارية بمسمى (مُساعد تنفيذي) بمدينة الرياض.

وأوضحت المؤسسة، أن المهام الوظيفية: العمل كنقطة اتصال بين الإدارة العليا والموظفين والعملاء والشركاء الخارجيين، إدارة مواعيد الإدارة العليا وإعداد الاجتماعات وإعداد محاضر الاجتماع، إعداد البيانات المالية والتقارير والمذكرات وخطابات الفواتير والمستندات الأخرى. تقارير أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية، تقديم الدعم الإداري من خلال البحث وإدارة البيانات لإعداد الوثائق لمراجعتها من قبل أعضاء مجلس الإدارة واللجان والمديرين التنفيذيين.

واشترطت: درجة البكالوريوس في تخصص مناسب، خبرة سابقة في مجال ذات صلة، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس)، بينما التقديم من خلال موقع مؤسسة البريد السعودي.