محلل تحكيمي: نائب رئيس لجنة الحكام استقال بسبب تدخلات من خارج اللجنة

ماجد محمد(صدى):

أكد المحلل التحكيمي سعد الكثيري، أن نائب رئيس لجنة الحكام عبدالله العقيد استقال من شهرين بسبب وجود تدخلات من خارج اللجنة.

وقال “الكثيري” في حديثه عن لجنة الحكام: “نائب رئيس لجنة الحكام استقال احتجاجًا على التخبط في أمر اللجنة والتدخلات من خارجها”.

وأضاف: “إدارة لجنة الحكام ليست على قلب واحد وهذا يؤثر على التحكيم السعودي وأتمنى من ياسر المسحل بتهيئة الأجواء المناسبة وإعادة النظر في لجنة الحكام”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.