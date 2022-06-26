محلل تحكيمي: نائب رئيس لجنة الحكام استقال بسبب تدخلات من خارج اللجنة
أكد المحلل التحكيمي سعد الكثيري، أن نائب رئيس لجنة الحكام عبدالله العقيد استقال من شهرين بسبب وجود تدخلات من خارج اللجنة.
وقال “الكثيري” في حديثه عن لجنة الحكام: “نائب رئيس لجنة الحكام استقال احتجاجًا على التخبط في أمر اللجنة والتدخلات من خارجها”.
وأضاف: “إدارة لجنة الحكام ليست على قلب واحد وهذا يؤثر على التحكيم السعودي وأتمنى من ياسر المسحل بتهيئة الأجواء المناسبة وإعادة النظر في لجنة الحكام”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.
🗣 سعد الكثيري – محلل تحكيمي:
نائب رئيس لجنة الحكام استقال من أسبوعين بسبب تدخلات من خارج اللجنة..
الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/zpNTTffL9E
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 26, 2022
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