بالصور.. ابنة هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها برفقة أصدقائها

أميرة خالد(صدى):

احتفلت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، بعيد ميلادها الـ29 بصحبة مجموعة من أصدقائها.

ونشرت “فياض” عدد من الصور الخاصة باحتفالية عيد ميلادها عبر حسابها على “انستجرام”، حيث ظهرت برفقة عدد من أصدقائها في إحدى المطاعم.

وظهرت زينب فياض وهي تقطع كعكة عيد الميلاد، مع صديقاتها اللاتي حضرن هذا الحفل.

وتفاعل المتابعون مع الصور التي شاركتها زينب فياض معهم وشبهوها احتفالها باحتفال والدتها هيفاء وهبي، التي تحرص على إقامة حفل ميلادها بصحبة الأصدقاء.