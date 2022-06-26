بالفيديو.. ضبط 50 مخالفًا لنظام البيئة بعدد من مناطق المملكة

الرياض(صدى):

ضبطت وزارة الداخلية 50 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي، حيث وثقت عمليات القبض من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “تويتر”.

وتم ضبط مخالفين لنظام البيئة في الرياض؛ لحيازتهما كائنات فطرية مهددة بالانقراض، وهما عبارة عن فهدي شيتا في مزرعة تعود مكليتها لمواطن.

كما تم ضبط 7 أشخاص لإشعالهم النيران في غير أماكنها المخصصة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وقبضت القوات أيضًا على 31 مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفاتِ رعي 490 متنًا من الإبل و775 رأسًا من الأغنام في أماكن يُمْنَعُ فيها الرعيُ في عددٍ من مناطق المملكة.