رحيل الأديب والكاتب علوي الصافي

جدة(صدى):

فارق الأديب والكاتب علوي بن طه بن حسن الصافي، الحياة صباح اليوم الأحد، في مدينة جدة، عن عمر ناهز الـ78 عاماً.

وأعرب عدد من الأدباء والكتاب والناشطين عن حزنهم لوفاة الأديب، مشيرين إلى أنه يعد من أشهر الأدباء المعاصرين في المملكة، ومؤسس وأول رئيس تحرير لمجلة “الفيصل”.

ومن الجدير بالذكر، أن علوي الصافي حصل على ليسانس الحقوق من بيروت، وهو مؤسس أول رئيس تحرير لصحيفة لمجلة “الفيصل” بين عامي 1977 و1991، وأول مدير عام لدار الفيصل الثقافية، وقد عمل أخصائياً إجتماعيا في “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية” سابقا.

وعمل في وزارة الإعلام وشغل عدة مناصب بين عامي 1966 و1967، كما عمل سكرتيراً إعلامياً لوزير الإعلام السابق محمد عبده يماني، كما أن له إسهامات ثقافية وصحافية غزيرة، وتنوعت كتاباته بين فن القصة القصيرة، وأدب الرحلات، وأدب الأطفال والقضايا الإنسانية والاجتماعية، وأشرف الراحل على الأقسام الثقافية في صحف البلاد واليمامة والجزيرة، وألّف أكثر من 50 قصة للأطفال، وله العديد من المطبوعات.