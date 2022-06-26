(أريام) أول فنانة عربية تظهر للجمهور السعودي بالرياض (فيديو)

نايف السالم(صدى):

تعد الفنانة الإماراتية أريام أول فنانة في الوطن العربي التقت بالجمهور السعودي وذلك خلال تواجدها في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في الجنادرية الـ28 في العام 1434 هـ.

وشهد تواجدها حينها موجة من الجدل بعد كويلية لوصلة فلكلورية أمام الجناح الذي اكتظ بالزوار؛ حيث لم يسبق قبل الفنانة أريام، مشاركة أي نجمة عربية في أي فعاليات جماهيرية.

وأعربت الفنانة أريام عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الجنادرية، وتبادل الثقافات بين البلدين الشقيقين، كما أشادت بتفاعل الجمهور السعودي مع الأغاني الإماراتية بالمهرجان.

وكان ذلك أثناء لقائها مع الزملاء في “صدى” خلال تواجدها في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في قرية الجنادرية في دورته الـ28 في العام 1434 هجرية.