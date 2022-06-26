مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف إدارية شاغرة
كشف مجلس الضمان الصحي، عن توفر وظائف إدارية لحملة الشهادة الجامعية بالرياض، وذلك وفقاً للمسيمات والشروط التالية:
الوظائف:
1- مسؤول التوثيق والأرشفة (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم المكتبات، علم المعلومات، إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
– المعرفة بلوائح المركز الوطني للوثائق و المحفوظات (NCAR).
2- مُحلل أول إدارة الأداء (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
وتُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
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